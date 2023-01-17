BAL-GÖÇ’te 38. yıl mutluluğu – İGF HABER

BURSA (İGFA) – Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, kuruluşunun 38. Kuruluş yıl dönümünü akşam yemeğiyle kutladı.

Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe; başta Balkan camiası olmak üzere kurulu bulunan STK ve yöre derneklerinin başkan ve temsilcileri ile BAL-GÖÇ üyeleri katıldı.

Gecede konuşan BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, kendilerine ‘göçmen’ yada ‘muhacir’ dendiğini ifade ederek, “Ne derseniz deyin; Elhamdülillah Türk’üm dedik, demeye de devam ediyoruz” dedi.

Balkanlarda o kadar göçe rağmen halen 10 milyon Türk ve akraba topluluğu yaşadığını belirten Balkan, “1970’li yıllardan itibaren zalim bir muameleye maruz kaldık. Gizli saklı gelen bilgilerle Bulgaristan’daki soydaşlarımıza yapılan bu hareketi dünyaya duyurmak için Mümin Gençoğlu önderliğinde 8 büyüğümüz BAL-GÖÇ’ü kurdular. 17 Ocak 1985 yılında BAL-GÖÇ resmi kuruluş tarihini aldı. O günden itibaren yoğun bir biçimde kardeşlerimize yapılanları tanıttı. Artık BAL-GÖÇ, kamu yararına bir dernekti” dedi.

“BURSA BALKANLARDAN YOĞUN GÖÇ ALAN BİR İLİMİZ”

Bursa BAL-GÖÇ’ün marka bir sivil toplum örgütü olduğunu ifade eden Balkan, “Sorumluluklarımızı yerine getirmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Zor bir seçim süreci yaşadık ancak kimseye kırgın değiliz. Sizler sayesinde çok güzel bir geceyi birlikte yaşıyoruz. Umarım bundan sonra da birlikte kucak kucağa, Bursa’da Balkan göçmenlerine yakışır bir şekilde yer alırız. Balkan göçmenlerinin sayısına ve tarihe baktığımız zaman Bursa Balkanlardan yoğun göç alan bir ilimizdir. Tüm Balkan ülkelerinden göç edenlere Bursa’nın katkısı oldu, Balkan göçmenlerinin de Bursa’ya. Balkan göçmenleri kültürüne sahip çıkan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir topluluktur; bizler bu özelliklerimizle çok başarılıyız. Balkanlarda azınlık olduktan sonra yan yana olmanın zor olduğu bir süreçten geçtik” diye konuştu.