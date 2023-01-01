Bakan Özer, öğrencinin çağrısını MEBİM’den yanıtladı

ANKARA (İGFA) – Ziyarette Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yıldız Aktaş’tan iletişim merkezi hakkında bilgi alan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vatandaşlardan gelen çağrıları yanıtlayan personelle sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

Bakan Özer, ayrıca burada işitme engelli vatandaşlara sunulan işaret dili hizmeti ile bir çağrıyı da yerinde gözlemleme imkânı buldu.

“En İyi İletişim Merkezi” kategorisinde “World Class” ödülüne layık görülmesi dolayısıyla iletişim merkezi çalışanlarını tebrik eden Bakan Özer, “Birçok projeyi hayata geçirdiğimiz ve birçok çalışmaya imza attığımız verimli bir yılı geride bırakıyoruz. Bu süreçte sizin ve tüm Bakanlık çalışanlarımızın da desteğiyle öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hep yanında olduk. Bu nedenle hepinize müteşekkirim. İnşallah 2023 yılında da hep birlikte eğitim sistemimizi daha da iyi noktalara taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Ayrıca ülkemizin geleceği için emek veren herkesin ve eğitim camiamızın da yeni yılını kutluyor; 2023’ün sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İletişim merkezini arayan vatandaşlara sürpriz yaparak yeni yıllarını kutlayan Bakan Özer, Malatya’dan arayan bir öğrencinin okul servis aracıyla ilgili çağrısını yanıtladı.