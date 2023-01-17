Bakan Özer: Meslek liseleri üretim ve ihracat yapan okullara dönüştü

BURSA (İGFA) – Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa İnegöl’de düzenlenen MÜSİAD Genel Kurulu toplantısına katıldı.

Bakan Özer, toplantıda yaptığı konuşmada mesleki eğitimin geldiği noktayı görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek mesleki eğitimin geçtiği süreçleri en iyi iş dünyasının bildiğini kaydetti.

Artık meslek liselerinin üretim yapan, AR-GE çalışmaları yapan, yurt dışına ihracat yapan okullara dönüştüğünün altını çizen Bakan Özer; özellikle çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin yapılmış olduğu mesleki eğitim merkezlerinde 2021 yılının sonunda 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda çok önemli bir değişiklik yaptıklarını hatırlattı.

“İşveren ve çalışanlar için çok cazip bir mekanizma ürettik” diyen Bakan Özer, “Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok kritik olan çırak, kalfa usta ihtiyacını gidermek için… Bu değişikliği yapmadan önce Türkiye’deki çırak kalfa sayısı 159 bindi. Hedef olarak 1 milyon çırak- kalfa koyduk. 2022 yılının sonunda 1 milyon 250 bin çırak kalfa oldu. Millî Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimi çok daha güçlendirerek sizlerle el birliği yaparak iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını hızlı bir şekilde yetiştireceğiz” dedi.



MÜSİAD Başkanı ile yaptığı görüşme doğrultusunda şubat ayında MÜSİAD şube başkanlarıyla bir toplantı yapılacağını bildiren Özer, her MÜSİAD başkanını bir meslek lisesine hami olarak verileceğini ifade ederek, “Dolayısıyla 81 meslek lisesini 81 MÜSİAD başkanına teslim edeceğiz. Böylece bizim mesleki eğitimdeki en önemli paydaşımız olan MÜSİAD ile mesleki eğitim alanında da çok önemli bir iş birliğini başlatmış olacağız. Bu yoldaşlıklar için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.