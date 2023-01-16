Bakan Özer Bursa’da… ‘BİLSEM sayısını 379’a çıkardık’

BURSA (İGFA) – Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Bilim ve Sanat Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eğitimde devrimsel dönüşümler yaşandığını kaydetti.

Bakan Özer, 2000’li yıllarda 5 yaştaki okullaşma oranının yüzde 11 olduğunu, bu rakamın şu an yüzde 99’a yükseldiğini belirterek, ilkokuldaki okullaşma oranının yüzde 99,63, ortaokulda ise yüzde 99,44’e çıktığının altını çizdi. Bakan Özer, başörtüsü yasağı ve katsayı gibi eğitimin önünde engel oluşturan antidemokratik uygulamaların da bu dönemde kaldırıldığını hatırlattı.

Bilim ve sanat merkezlerinin özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek için eğitim desteği verdiğini kaydeden Bakan Özer, göreve geldiklerinde Türkiye’de 179 bilim ve sanat merkezinin varlığına dikkati çekerek, “Biz çocuklarımızın bilim ve sanat merkezlerine erişimini kolaylaştırmak için bu rakamı 379’a çıkardık ve 2023 yılında bir müjde verdik. Dedik ki ‘922 ilçenin tamamına bilim ve sanat merkezi kuracağız ki çocuklarımız rahat bir şekilde BİLSEM’lere ulaşsınlar.’ Böylece bilimle, sanatla uğraşarak Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu TEKNOFEST gençliği olarak emin adımlarla geleceğe doğru yürüsünler” diye konuştu.

MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi’nin burada eğitim verecek öğretmenlere ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Bakan Özer, BİLSEM’in yapımına destek veren Necati Barışman’a da teşekkür etti.

Programa Bursa Valisi Yakup Canbolat, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Açılış ardından Bakan Özer, satrançta dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve Dünya Satranç Federasyonu FIDE tarafından IM (International Master) yani “uluslararası usta” unvanı verilen en genç sporcu olan Yağız Kaan Erdoğmuş ile bir araya geldi.

Bursa Sadettin Türkün Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olan Erdoğmuş ile satranç oynayan Özer, BİLSEM’in öğretmenler odasını da ziyaret ederek eğitimcilerle sohbet etti.