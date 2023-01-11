Bakan Muş duyurdu… Piyasayı bozanlara karşı müfettişler devrede

ANKARA (İGFA) – Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık oluşturmak ve piyasa dengesini bozmak maksadıyla faaliyet yürütenler hakkında inceleme yapmak üzere bakanlık müfettişlerinin görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürütenler hakkında da incelemenin müffetişlerlce yapılacağını kaydetti.