Bakan Koca'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı

Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini içeren kanun teklifinin yasalaşması sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarıla ilgili paylaşımda bulundu.
ANKARA (İGFA) – Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taşra teşkilatlarında sözleşmeli çalışan vekil ebe ve hemşirelerin, 4B sözleşmeli çalışanların, kamu dışı Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan sağlık personelinin, 45/A kapsamında 3 yıl kadro için bekleyen çalışanların kadroya geçirilmesine ilişkin kanuni düzenlemesinin Meclis’te kabul edildiğini duyurarak, “Hayırlı olsun” paylaşımında bulundu.
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