Bahçeli: İki seçeneğe de varız ve hazırız

ANKARA (İGFA) –MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 2023 yılının, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık tecrübe hazinesi ve cumhurun son 100 yıllık müdanasız mücadele haysiyeti olduğunu söyledi.

Devlet Bahçeli, 2022 yılında Türkiye’nin özellikle diplomaside altın bir yıl yaşadığına işaret ederek, küresel ekonomi resesyon girdabına düşmüşken, Türkiye ekonomisinin dünya çapında en çok büyüme kaydeden birkaç ülke arasında yer almayı başardığını dile getirdi.

“TAHRİK VE TACİZLERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

“Fiyatını kuruşu kuruşuna hesapladığımız, ancak beş kuruş bile etmeyecek değerde olanların oyunlarına, duygu sömürülerine, tahrik ve tacizlerine asla boyun eğmeyeceğiz” diyen Bahçeli, “Bilinmelidir ki, sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile. Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz” dedi.

Bahçeli, Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazı, evlerde ve sanayide kullanılan doğal gaz fiyatlarında indirime gidilmesini ve Şırnak Gabar Dağı’nda bulunan 150 milyon varil petrolü, “2023’ün bereketi, Allah’ın da bir lütfu” olarak nitelendirerek, Türkiye’nin bu yıla birbirini takip eden pek çok müjdeyle girdiğini, laf değil icraat üretildiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, birlik ve dirliklerini sabote etmek için fırsat kollayan mihrakların yine çıkacağını, bunun beklenmesi gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fakat hiç kimse sabrımızı yanlışa yormasın. Hiç kimse suskunluğumuzun asaletinden cesaret almaya kalkışmasın. Kötü niyetlerini bildiğimiz, kötürüm ilişki ağlarını tanıdığımız ve takip ettiğimiz odakların bizimle aşık atması, bize ayar verme küstahlığına tevessül etmeleri, Cumhuriyet’in yeni yüzyılını tartışmaya açma sinsilikleri sonuç vermeyecek, yapılan hesaplar ters tepecektir. Bunların ortalık malına dönmüş ezberleri, bizim ise el sürülmemiş hayallerimiz vardır ve bu hayallerimize yetişme çabaları beyhude bir çırpınıştır. Ağızlarını tetik, dillerini tüfek yaparak ha bire nefret ve nifak kusan hayasızlara 2023’ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz, ‘üç hilal’i de yargılatmayacağız. MHP’nin siyasi şeref ve onuruna musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz”.

“İKİ SEÇENEĞE DE VARIZ”

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine değinen Bahçeli, iki seçeneğe de var ve hazır olduklarını belirtti.

Seçim kararının alınabilmesi için 360 milletvekilinin ‘evet’ oyuyla Meclis kararı gerekli olduğunu ya da Cumhurbaşkanı’mızın anayasal yetkisine dayanarak Türkiye’yi seçime götürmesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, “Bahse konu bu iki yol da hukukidir, anayasal bir yetkinin kullanım hakkıdır. Altılı masayı oluşturan partilerin 6 Nisan 2023’ten önce yapılacak bir seçime sıcak bakıp, sonrası için ipe un sermesi, demokratik ve dengeli bir siyasi tavır değildir. Biz bunları bir türlü çözemedik, uzaktan mı adamlar, adamlıktan mı uzaklar belli değildir, açık değildir” diye konuştu.