Babacan'dan AB mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan YouTube kanalında yayınladığı “Ali Babacan ile Bi’ Kahve” programını sürdürüyor.

İSTANBUL (İGFA) – Daha önce ekonomist Cevdet Akçay, matematikçi Ali Nesin, diplomat Ali Tuygan, hukukçu Işıl Karakaş ve çiftçi Sencer Solakoğlu’nu programında ağırlayan Babacan’ın yeni konuğu tarihçi İlber Ortaylı oldu.

Babacan ve Ortaylı diplomasi, tarih, hukuk ve siyaset bilimi üzerine sohbet etti. Babacan, Dışişleri Bakanlığı yıllarından anekdotlar paylaştı.

‘AB süreci, kendi standartlarımızı yükseltme süreci’

Elli dakika süren programda Babacan şu ifadeleri kullandı: “Avrupa Birliği süreci; Türkiye için insan haklarında, özgürlüklerde, demokraside, hukukta ve ekonomide kendi standartlarımızı yükseltme süreci. Kendimiz için yapıyoruz. Yaptığımızın Avrupa’ya bir faydası yok. Ama o standartları yakaladıktan sonra güçlü olacağız ve o noktada Avrupa ‘Türkiye’nin bizimle beraber olmasından biz istifade edeceğiz’ diyecek.”

‘Türkiye AB’ye üçüncü ülke olarak gelecek’

“Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili Almanlardaki ve Fransızlardaki en önemli kaygı ne biliyor musunuz? Ben bizzat yaşadım. Şu anda Avrupa’da başat aktör Almanya ve Fransa. Ama Türkiye nüfusuyla, toprağıyla ve ekonomik büyüklüğüyle üçüncü ülke olarak oraya gelecek. Üye olduğumuzda Almanya ve Fransa’nın Avrupa Birliği hâkimiyetini biz biraz değiştireceğiz.”

“Sarkozy ‘Türkiye, Avrupa’ya ait değil’ diyordu, şimdi her yaz Bodrum’da’

“Sarkozy Cumhurbaşkanı olduğunda Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecine en büyük darbelerden birisini vurdu. Tam o dönemde Paris’te toplantı halindeyiz. Sarkozy ‘Ben gençliğimde Türkiye’de çok gezdim. Türkiye, Avrupa’ya ait olamaz’ dedi. ‘Hangi yıllardaydı?’ dedim. 1970’li yıllar falan. ‘Siz Türkiye’yi bir daha bir gezin görün. Bugünkü Türkiye çok farklı. Şu anda ne yapıyor biliyor musunuz? Her yaz geliyor Bodrum’da tatil yapıyor!”

‘Son 20 yılın bütün dışişleri müsteşarlarıyla görüşüyorum’

“Son 20 yıldır dışişleri bakanlığı müsteşarlığı yapmış bütün arkadaşlarımızla görüşüyorum. Arada bir oturuyoruz. Kahve içiyoruz, yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz. Görüşlerinden istifade ediyorum. Çünkü tecrübe bambaşka bir şey. Dış politika çok önemli. Her şeyi etkiliyor.”

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