Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı’na son görev

BALIKESİR (İGFA) – Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar (56) son yolculuğuna sevenlerinin gözyaşlarıyla uğurlandı.

Gece saatlerinde kalp krizi geçiren Ersan Bahar, kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi’nde doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan Ersan Bahar; ilçede amatör spora verdiği gönüllü desteklerin yanı sıra, yardımsever kişiliği ve sempatik tavırlarıyla 7’den 77’ye herkesi gönlünde taht kurmasıyla tanınıyordu. Bahar’ın cenazesi Küçükköy Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Küçükköy Mahallesi Kabristanı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenazede Bahar’ın tabutunun üzerine çok sevdiği yıllarca başarısı için ter döktüğü Küçükköyspor’un formasının da örtülmesi dikkatlerden kaçmadı.