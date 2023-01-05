AYM'den HDP kararı!

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin Hazine yardımı hesabına bloke konulmasına yönelik talebe ilişkin kararını verdi.

ANKARA (İGFA) – Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması davasında hazırladığı iddianamede bloke konulmasını talep etmiş, bu talep AYM tarafından reddedilince 19 Aralık’ta talebini tekrarlamıştı.

Anayasa Mahkemesi, bu talebe ilişkin kararını vererek, hesaba geçici bloke koydu.

Kararla ilgili Başsavcı Bekir Şahin’in 10 Ocak’ta sözlü açıklama yapılması bekleniyor.

Alınan bilgiye göre, HDP’ye bu yıl 539 milyon lira Hazine Yardımı yapılacaktı.

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