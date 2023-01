ASKON USA’dan New York’ta ticaret zirvesi

Emine YILMAZ – abdpost.com / ABD (İGFA) – Bu yıl ilki Türkevi’nde düzenlenen Trend&Trade Türkiye-Amerika Ekonomi ve Ticaret Zirvesi’ne New York Belediye Başkanı Eric Adams, Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Prospect Park Belediye Başkanı Mohammed Khairullah, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON USA Başkanı Ayhan Özmekik Commissioner of Morristown County Tayfun Selen, New York Ticaret Odası başkanı Mark Jaffe, Kore Amerikan Ticaret Odası Başkanı James Kim ile Türk ve ABD’li iş insanları katıldı.

Zirvenin Türk ve ABD için faydalı olacağını dile getiren ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ekonomi ve ticaretin iki ülke arasındaki işbirliğinde önemli bir unsur olduğunu kaydetti.

Hedeflerinin karşılıklı ticareti geliştirmek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiği 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak olduğunu belirten Aydın, “Türkiye ile ABD’nin neredeyse her alanda işbirliği fırsatı var. Kuzey ve Güney Amerika pazarına Türkiye’den gelen ürünleri sunmak için Amerika’da bir ihracat üssü kurmayı istiyoruz. Türkiye’nin Avrupa, Afrika, Asya ve Ortadoğu pazarına çok yakın. ABD’li girişimcileri de Türkiye’de yatırıma davet ediyorum” dedi.

200’den fazla üyeye ulaştıklarını vurgulayan ASKON USA Başkanı Ayhan Özmekik ise, ABD-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinde de rol oynayacak projeleri kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Türkiye’ye 7 kere gittiğini ve Türkiye’yi çok sevdiğini belirterek, “Sizden tek ricam New York’da para harcayın” diyerek yaptığı espiri ile salonu güldürdü.

Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh ise Paterson’un Türk şehri havası olduğunu anımsataraka, “Ben hergün Türkiye’deyim. Çünkü Paterson’dayım. Paterson zaten Türkiye. Pek yakında sokak isimlerine Türkiye’deki şehir isimleriyle değiştireceğiz. Sizden ricam Paterson’a gelin ve Ayhan başkanın restorantındaki Humusu denemelisiniz hayatımda yediğim en güzel humus” diye konuştu.

Başkan Sayegh, New York Belediye Başkanı Adams’a bakarak, “New York’tan sonra Paterson’a da gelin burada da para harcayın” deyince katılımcılar kahkahaya boğuldu.