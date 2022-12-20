‘Asgari’de üçüncü toplantı sona erdi… Türk-İş resmi teklifini açıkladı

ANKARA (İGFA) – Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023’te geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan toplantı 2 saat 45 dakika sürdü.

Toplantı sonunda bugüne kadar rakam telaffuz etmeyenTÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kısa ve net bir açıklama yaptı.

“BİZİM TEKLİFİMİZ 9 BİN LİRA”

Atalay, “TÜRK-İş’in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse imzalarız, yoksa masaya oturmayız” dedi.

Gözler, şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmayan işveren kesimine çevrildi.