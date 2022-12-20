‘Asgari’de üçüncü toplantı sona erdi… Türk-İş resmi teklifini açıkladı

ANKARA (İGFA) – Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023’te geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan toplantı 2 saat 45 dakika sürdü.
Toplantı sonunda bugüne kadar rakam telaffuz etmeyenTÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kısa ve net bir açıklama yaptı.
“BİZİM TEKLİFİMİZ 9 BİN LİRA”
Atalay, “TÜRK-İş’in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse imzalarız, yoksa masaya oturmayız” dedi.
Gözler, şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmayan işveren kesimine çevrildi.
GENEL BAŞKAN ATALAY: “TÜRK-İŞ’İN 2023 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ NET 9 BİN TL” pic.twitter.com/x01b0uW8b9
— TÜRK-İŞ (@turkiskonf) December 20, 2022
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