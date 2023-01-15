Antalya Konyaaltı Belediyesi tur atladı

ANTALYA (İGFA) – Antalya’da oynanan ve 35-35 berabere biten ilk karşılaşmanın, Lizbon’daki Pav. Luz No. 2 Salonu’nda oynanan rövanşını 33-32 kazanan temsilcimiz Antalya Konyaaltı Belediyesi tur atladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de dün oynadığı Son 16 Turu maçında İsrail’in Maccabi Arazim Ramat Gan takımını eleyerek çeyrek finale yükselmişti.

İki Hentbol Kadınlar Süper Lig takımımızın mücadele edeceği Çeyrek Final kuraları 17 Ocak tarihinde çekilecek ve ilk maçlar 11-12 Şubat, rövanş maçları ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.

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    15 Ocak 2023  

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