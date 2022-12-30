Antalya Kaş’ta 4 büyüküğünde deprem

AFAD’dan alınan bilgiye göre, Antalya’da 4,0 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Haber Giriş Tarihi: 29.12.2022 17:26
Haber Güncellenme Tarihi: 29.12.2022 17:26
ANTALYA (İGFA) – AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 17.03’te merkez üssü Antalya’nın Kaş ilçesi olduğu belirlenen 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı 31,85 kilometre derinlikte kaydedildi.
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz – [35.63 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2022-12-29
Saat:17:03:46 TSİ
Enlem:35.923 N
Boylam:29.438 E
Derinlik:31.85 km
Detay:https://t.co/SijuyZET4p@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 29, 2022
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