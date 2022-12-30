Antalya Kaş’ta 4 büyüküğünde deprem

AFAD’dan alınan bilgiye göre, Antalya’da 4,0 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Haber Giriş Tarihi: 29.12.2022 17:26

Haber Güncellenme Tarihi: 29.12.2022 17:26

ANTALYA (İGFA) – AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 17.03’te merkez üssü Antalya’nın Kaş ilçesi olduğu belirlenen 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı 31,85 kilometre derinlikte kaydedildi.

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  1. Antalya Kaş’ta 4 büyüküğünde deprem için yorumda bulun
    30 Aralık 2022  

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