Anafartalar Doğan Seyfi’yi unutmadı – İGF HABER

Erdoğan DEMİR/ Keşan POSTASI (EDİRNE İGFA)

Anafartalarspor Kulübü Başkanı Olgu Karataşoğlu, 17 Aralık 2001 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Anafartalarsporlu futbolcu Doğan Seyfi Atlı’nın 21. ölüm yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı.

Karataşoğlu’nun açıklaması şöyle; “Anafartalarspor’da yetişen ve daha sonra Edirnespor’a transfer olan ve burada başarılı bir futbol oynayan ve gol kralı olduktan sonra Türkiye 1.Lig ekiplerinden Denizlispor’a transfer olan Doğan Seyfi Atlı, Denizlispor’un Türkiye Kupası’da Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek elediği maçın ardından Türkiye’nin kendisini daha çok tanıdığı bir futbolcu olmuştu.

Doğan Seyfi 17 Aralık 2001 tarihinde kendisinin kullandığı araçla geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirmiş, bizleri ve tüm spor camiasını üzüntüye boğmuştu. Doğan Seyfi’yi ölümümün 21.yıldönümünde Anafartalarspor camiası olarak bir kez daha rahmetle anıyor. Ailesine ve spor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz” dedi.