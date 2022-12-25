ALKA tüm hedefleri yerle bir etti!

ANKARA (İGFA) – Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi’nin testlerde bir aşamayı daha geride bıraktığını belirtti.

Milli Lazer Sistemi ALKA tüm hedefleri yerle bir ettiğini paylaşımıyla duyuran Başkan Demir, “Hedefimiz savunma sanayiinin her alanında geriden gelen değil, önde giden bir Türkiye! Sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı lazer ve elektromanyetik faaliyetlerimizde önemli yer tutacak #ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sisteminin testlerinde bir aşamayı daha geride bıraktık” dedi.