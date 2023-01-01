Alinur Aktaş yeni yıla 2023’ün ilk bebeğiyle girdi

BURSA (İGFA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2022’nin son saatlerini görev başında çalışarak geçiren vatandaşlarla geçirdi. Beraberindeki Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte ilk olarak Odunluk Taksi Durağı’nı ziyaret eden Başkan Aktaş, taksici esnafına baklava ikram edip, yeni yıllarını kutladı. Taksicilere atkı ve bere hediye eden Başkan Aktaş, soba üzerinde pişen kestanelerden yedikten sonra, durak telsizinden yaptığı anonsla direksiyon başında olan taksicilerin yeni yılını kutladı.

Daha sonra Küçükbalıklı İtfaiyesi Grup Binası’na gelen Başkan Aktaş, görev başındaki itfaiyecilerle bir araya geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Mobese Görüntüleme Müdürlüğü’nde görevli polisleri de ziyaret eden Başkan Aktaş’a burada Bursa Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Genel Mehmet Aktaş İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.

Başkan Aktaş, 2022’nin son ve 2023’ün ilk ziyaretini ise Yüksek İhtisas Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne yaptı. Başkan Aktaş ve beraberindeki Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Osman Mesten, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilk çocukları 2022 yılının doğan son bebeği olarak kayıtlara geçen Hasret ve Mert Bilal Şahir çiftini ziyaret etti. Çocuklarına Elisa ismini veren Şahir çiftine çiçek ve bebek seti takdim edilirken, Başkan Aktaş minik bebeğe altın takıldı.

Başkan Aktaş’ın ziyareti sırasında 2023’ün ilk bebeği de dünyaya geldi. Döndü ve Ali Osman Deniz çifti, Aybüke Nisa ismini verdikleri ikinci bebeklerinin sevincini Başkan Aktaş ve protokol üyeleri ile birlikte yaşadı. Aybüke Nisa bebeğe de Milletvekili Hakan Çavuşoğlu tarafından altın takılırken, Deniz çiftine çiçek ve bebek seti takdim edildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gece boyunca görev başında olan taksici esnafı, itfaiyeci ve polisleri son olarak da sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini belirterek, tüm Bursalıların yeni yılını kutladı. Artık yeni bir yılın başladığını dile getiren Başkan Aktaş, “2023’ün hem ülkemiz hem dünyamız için sağlıkla, sıhhatle geçen, savaşların olmadığı, herkesin huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Burada yeni doğan bebeklerimizi de ziyaret ettik. Allah her bir çocuğumuzun bahtını açık etsin, hayırlı, sağlıklı ömür versin” dedi.

Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Osman Mesten ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz da Bursalıların yeni yılını kutladı.