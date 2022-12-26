Aliağaspor FK devreyi galibiyetle tamamladı

İZMİR (İGFA) – Sarı siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri 4’te İskender Can, 12’de İlker Ataseven, 40 ve 65’te Muhammet Ali Aydın, 69’da Halil Çelik atarken konuk ekibin tek golünü 90+2’de Yunus Emre Bölük kaydetti.

Aliağa Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal tribünden takip etti.

Karşılaşmaya kendi seyircisi önünde baskılı başlayan ev sahibi Aliağaspor FK, ilk yarıyı İskender Can, İlker Ataseven ve Muhammet Ali Aydın’ın golleriyle 3-0 önde tamamladı.

Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren sarı siyahlılar ikinci yarıda perdeyi Muhammet Ali Aydın ile açtı.(4-0) Aliağaspor FK’nın 5.golünü ise orta sahada paslarıyla yıldızlaşan Halil Çelik attı. Konuk ekibin tek golünü ise son dakikalarda Yunus Emre Bölük kaydetti. (5-1)

Sahadan 3 puanla ayrılan Aliağaspor FK, bu sonuçla birlikte yer aldığı 10.grupta ligin ilk yarısını grup lideri Yunus Emre Belediyespor’un 4 puan gerisinde 26 puanla 2.sırada tamamladı.