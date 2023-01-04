Akşener'den Erdoğan'a 'küfe' yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Enflasyon sorunu çözülmediği sürece asgari ücret 10 bin lira yapsanız bile vatandaşın refahını artıramazsınız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklenen Akşener, Erdoğan’ın “Bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfedir” sözüne göndermelerde bulundu.

ANKARA (İGFA) – Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu yılın Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olduğunu anımsatarak, Türk milletinin yeniden tarih yazacağını, 2023 yılıyla Türkiye’nin kurucu değerlerine yeniden kavuşacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfedir.” açıklamasına işaret eden Akşener, “Hadi oradan… Evet sizin sırtınızda bir küfe var ama o küfede 85 milyon vatandaşımız yok. Sayın Erdoğan’ın sırtındaki bu israf ve yolsuzluk küfesinin ceremesini maalesef milletçe biz çekiyoruz. Onlar, memleketimizin kaynaklarını har vurup harman savururken faturayı biz ödüyoruz. Onlar, tüm beceriksizlikleriyle saray sefası sürerken bizler, asgari ücretle geçinmeye çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

Asgari ücretin 9 bin 600 lira olması gerektiğini belirten Akşener, “enflasyon canavarı” yüzünden, açıklanan asgari ücretin daha hesaplara yatmadan eriyip gideceğini çünkü asgari ücretin açlık sınırının sadece 370 lira üzerinde olduğunu kaydetti.

Akşener, “Maalesef enflasyonun yakıcı artışı doğrultusunda önümüzdeki ay muhtemelen açlık sınırının altında kalacak. Yani Türkiye’de çalışanların yaklaşık yüzde 60’ının aldığı ücret açlık sınırının altında olacak. Kürsülerden hamasi tiratlar atan Sayın Erdoğan, milletimizi açlığa mahkum edecek. ‘Asgari ücretliyi, enflasyona ezdirmedik.’ yalanı gün gibi ortaya çıkacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon sarmalı sürdükçe ücret artışlarının refahı artırmayacağını dile getiren Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enflasyon, hane halkının, özel sektörün ve kamunun mali dengelerinde de bozulmaya neden oluyor. İktidarın izlediği mevcut yol çok kısa bir süre içinde enflasyonu arttırarak asgari ücret zamlarını eritir. Enflasyon sorununu çözmediğiniz müddetçe asgari ücreti 10 bin lira yapsanız bile vatandaşın alım gücünü ve refahını artıramazsınız. Eğer milletimize bir faydanız dokunsun istiyorsanız öncelikle enflasyonu düşürün. Ama ne Nebati Bakan’ın ışıltılı gözleri ve boş sözlerine ne de Sayın Erdoğan’ın tarot fallarına bakarak enflasyonu düşüremezsiniz. Enflasyonu düşürmek için öncelikle memleketi, Recep Tayyip Erdoğan retrosundan çıkartmak gerekir. Enflasyonu düşürmek için liyakatsiz, ciddiyetsiz ve beceriksiz yöneticileri derhal kapının önüne koymak gerekir. Ekonomide güveni, istikrarı ve öngörülebilirliği sağlamak, akıl ve bilim dışı politikalara bir an önce son vermek gerekir.”

Akşener, konuşmasının bir bölümünde Tüm Emekliler Derneği Teşkilat Sekreteri Neriman Gençoğlu’nu kürsüye çağırarak söz verdi.

“2022’YE 17. GİRDİK, YILI 21. SIRADA TAMAMLADIK”

Akşener konuşmasında ayrıca, “Beceriksiz yönetim anlayışları sayesinde Türkiye için 2022 yılı kriz ve enflasyon yılı olarak tarihte yerini almış oldu. Ekonomimizde yol açtıkları tahribatı iyice derinleşen bir krize çevirdiler” diyerek, 2022’ye dünyanın 17. büyük ekonomisi olarak girildiğini ancak yılın 21. sırada tamamlandığını anlattı.

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