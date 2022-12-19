Akşener 7 Ocak’ta Muğla’ya geliyor

Ata Sevgi – AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) – İYİ Parti Muğla 3. Olağan İl Kongresi; Muğla’nın merkez Menteşe ilçesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İYİ Parti Marmaris İlçe Kurucu Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz’ın Kasım 2019’da vefat etmesiyle boşalan İlçe Başkanlığı’na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ocak 2020’de Ali Toksoy’u İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı olarak atamıştı.

Aynı yıl Mart ayında yapılan tek liste ile gidilen 2. Olağan Kongrede ilk kez seçilerek güven tazeleyen Toksoy; geçen ay yapılan 3. Olağan kongrede de yeniden seçilerek, ikinci kez güven tazelemişti.

Kongre sonrası yapılan görev dağılımına göre Ali Toksoy Başkanlığında İYİ Parti Marmaris İlçe Yönetim Kurulu şöyle oluşmuştu:

İlçe Sekreteri Tarkan Çilingir, Mali İşler Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kara, Siyasi İşler Başkan Yardımcısı Erhan Gürkök, Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Cem Yalçın, Teşkilat Koordinatörü Metin Ünal , Siyaset Akademisi Başkan Yardımcısı Güçlü Karaman, Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Osman Özbek, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hamza Tuncer, Toplumsal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Dereli, Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Turgay Burucu, Milli Güvenlik Politikaları Başkan Yardımcısı Ercan Erkut, Eğitim Politikaları Başkan Yardımcısı Neşe Hız, Kadın Politikaları Başkan Yardımcısı Yeliz Küçük Demir, Kalkınma Politikaları Başkan Yardımcısı Hakan Özgiray, Teknik ArGe Başkan Yardımcısı Çağatay Dönertaş, Gençlik Politikaları Başkan Yardımcısı Burcu Karaarslan, STK İlişkileri Başkan Yardımcısı Kıymet Serince, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Dudu Erol, Basın Politikaları Başkan Yardımcısı Ali Gümüşcan, Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Büşra Tetik, Spor Politikaları Başkan Yardımcısı Muhammet Arslan, Doğa Ve Çevre Politikaları Başkan Yardımcısı Muhammet Yıldız, Strateji Propaganda Tanıtım Başkan Yardımcısı Bülent Kayayurt, Uluslararası Politikalar Başkan Yardımcısı Bülent Yatır, Türk Dünyası Ve Yurtdışı Türkleri Başkan Yardımcısı Bayram Korlum, Sosyal Medya Politikaları Başkan Yardımcısı Ersan Bulut ve ve Burcu Erdemir.