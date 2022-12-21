AK Parti Edirne’de ilçe ve belde ziyaretlerini sürdürüyor

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) – Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ çizgisini Edirne’de hayata geçirmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Meriç ilçesi ile Küplü ve Subaşı beldelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Meriç Merkez ve beldelerinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, esnafın ve vatandaşların taleplerini tek tek dinleyerek not aldı.

İlk olarak Edirne’nin Meriç ilçesini ziyaret eden Başkan İba, İlçe Başkanı İbrahim Bilgiç ve yönetimi ile bir değerlendirme toplantısı yaptı. İlçe Başkanı İbrahim Bilgiç’ten yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan İba, Edirne merkezde olduğu gibi ilçeler ve beldelerinde de vatandaşların en iyi hizmeti alabilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Meriç İlçe Teşkilat ziyareti sırasında Ali ihsan Kaynar ve Mümin Caner Peker’in üyelik kaydını yaptıklarını belirten Başkan İba, AK Parti ailesinin her geçen gün daha da büyüyüp güçlendiğini dile getirdi. Teşkilat ziyaretini Küplü Beldesi’nde de tüm esnafları tek tek ziyaret ederek sürdüren İba, daha sonra ise kıraathaneleri dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.