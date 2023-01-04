AK Parti Bursa’da yılın ilk teşkilat buluşmasına Mudanya’dan başladı

BURSA (İGFA) – AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, partisinin Mudanya ilçe teşkilatı ile biraraya geldi.

Ana kademe, kadın ve gençlik kolları yöneticilerinin katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, Türkiye’nin çalışana verilen büyük destek, milyonları sevince boğan emeklilik düzenlemesi, emekli ve memur ücretlerindeki artış ve ikinci etabı başlatılan yüzyılın toplu konut hamleleri gibi atılımlarla 2023 yılına güvenle girdiğini belirtti.

Bir yandan her kesimin refah seviyesi günümüz şartlarına göre arttırılırken, diğer taraftan enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Gürkan, Bursa Teşkilatları olarak 2023 seçimleri ve Türkiye Yüzyılı’na hazır olduklarını söyledi.

Mudanya’nın yanı sıra Bursa’nın her noktasında çalışmaları, projeleri ve Türkiye genelindeki diğer şehirlerdeki hizmetleri anlattıklarını belirten Başkan Gürkan, “Tüm teşkilatlarımız ve milletvekillerimizle halkımızı dinliyor, Bursalı hemşehrilerimizi hizmet ve yönetim anlayışımıza dahil ederek, Bursa’mızı halkımızla birlikte yönetiyoruz. Partimizin kuruluşundan bu yana her seçimde sandıklarla yansıttıkları oylarla desteklerini AK kadrolardan esirgemeyen Bursalı hemşehrilerimize ve bu yolda bizlerle birlikte kararlılıkla yürüyen tüm değerli dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast ise, yılın ilk toplantısını Mudanya’da gerçekleştiren Davut Gürkan başkanlığındaki il yönetimine teşekkür ederek, hep birlikte Türkiye Yüzyılı hedefleri için teşkilat üyeleriyle birlikte canla başla çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.