AK Parti Bursa teşkilatı sandık kurullarıyla buluşuyor

BURSA (İGFA) – AK Parti Bursa Teşkilatları, üye ziyaretlerinin yanı sıra kuruluşundan bu yana AK Parti’ye hizmet vermiş her kademeden dava arkadaşları ve sandık kurulları üyeleri ile toplantılarını sürdürüyor.

Son olarak AK Parti Bursa Teşkilatları, İl Başkanı Davut Gürkan’ın önderliğinde son seçime göre Bursa’da bulunan 6 bin 835 seçim sandığında görev yapacak sandık kurulları üyeleri ile biraraya geldi.

Her teşkilat mensubunun kendi mahallesinde gerçekleştirdiği toplantılar Bursa genelindeki tüm mahallelere yayıldı.

Çalışma kapsamında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’nde görev yapacak olan sandık kurulu görevlileri ile bir toplantı gerçekleştiren Başkan Gürkan, AK Parti’nin her alanda Türkiye’ye kattığı kazanımların önünü açacak olan 2023 seçimlerine tüm teşkilatları ile hazır olduklarını belirtti.

Başkan Gürkan, saha çalışmaları ile Bursa’da her kesimden insanı dinleyerek, hizmet ve yönetim anlayışlarını Bursa Halkı’nın istek ve taleplerine göre şekillendirdiklerini ifade ederek, “Bir yandan da partimizin Türkiye’yi her alanda güçlü bir ülke haline getiren hizmetlerini taçlandıracak 2023 zaferimiz için gerekli tüm çalışmaları aralıksız yürütüyoruz. Bu yolda bizlerden desteğini esirgemeyen Bursa Halkı’na ve yine bu yolda birlikte yürüdüğümüz her kademeden dava arkadaşıma teşekkür ediyorum” dedi.