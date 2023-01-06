Adıyaman’daki çizgili sırtlan Şanlıurfa’da rehabilite edilecek

ADIYAMAN (İGFA)- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Adıyaman Şube Müdürlüğü’nce, bitkin ve güçten düşmüş vaziyette çizgili sırtlan bulundu.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye giden şube ekipleri, çizgili sırtlanı bulunduğu yerden alarak kafese koydu.

Şanlıurfa’da bulunan rehabilitasyon merkezine sevk edilen çizgili sırtlanın tedavisi sornasında yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

 

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  1. Adıyaman’daki çizgili sırtlan Şanlıurfa’da rehabilite edilecek için yorumda bulun
    6 Ocak 2023  

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