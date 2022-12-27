Adıyaman’da jandarma 51 şişe bandrolsüz alkole el koydu

ADIYAMAN (İGFA) – Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Malatya Nurhak yol ayrımında yapılan trafik uygulamasında gelen ihbar üzerine yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada E.K adlı şahsa ait koli içerisinde; 40 adet 70cl, 6 adet 50cl, 5 adet 35cl olmak üzere toplam 51 adet bandrolsüz kaçak alkol ele geçirilmiştir.

Şüpheli hakkında adli işlemler adli makamlar kontrolünde devam ettiği öğrenildi.