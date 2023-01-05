Adalet Partisi’den zam tepkisi – İGF HABER

ANKARA (İGFA) – Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, aralık enflasyonunu yüzde 1,18 olarak açıklayan TÜİK’in vatandaşın hakkını yerken; yaptığı açıklamalarla güvenilirliğini daha da yitirdiğine dikkat çekti.

Memur ve emeklilerin maaş artışlarının olacağı günlerde yapılan matematiksel düşüşlerle vatandaşın hakkının açıkça yendiğine işaret eden Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, “Gerçek enflasyon, rakamları açıklanmayınca milyonlarca memur ile emeklinin maaş artışı beklenenin altında kaldı. Memur ve emekli maaşının yüzde 25 artacağı açıklandı. ‘Müjde’ olarak sunulan artışın, müjde olmadığını bir günde kendileri de anladı ve yüzde 30’a çıkardılar. Vatandaşımıza verilen ücret artışlarının bir lütuf gibi sunulması kabul edilemez. Yüzde 30 da etmez” dedi.

İKTİDAR İNANDIRICILIĞINI YİTİRDİ

Çarşı pazarda yaşanan yüksek enflasyona vurgu yapan Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, “Cumhurbaşkanının ‘müjde’ diyerek açıkladığı yüzde 25’lik artış da yüzde 30 da mutfaklardaki yangını söndürmeye yetmeyecek. İktidar da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da inandırıcılığını her geçen gün yitiriyor. Açıklanan rakamlar önümüzdeki dönem geri tepeceği gibi güvenilirliği yitiren iktidarın zaten inandırıcı olmayan açıklamalarını iyice geçersiz kılacaktır. Maaşların yüksek yan giderleri, brüt ve net maaşların arasındaki makasın açığının büyüklüğü, çalışma hukukunun verimsizliği kayıt dışı ekonomiyi de tetiklemektedir. Vergi adaleti sağlanarak, kanunlar herkesin mali gücüne, servetine, gelirine göre adil olarak yeniden düzenlenecektir” ifadelerini kullandı.