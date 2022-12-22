AB projesinin kapanışı için Edirne’ye gelen Bulgaristan heyeti parklarla büyülendi

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) – Macera Parkı Projesinin Keşan’daki kapanış etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinliklere; Keşan Belediye Başkan Vekili Sema Kılıç, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı ve Tahir Özçınar, Proje Koordinatörü Tahir Demirel, İvaylovgrad Belediye Başkan Yardımcısı Svetla Mollova, İvaylovgrad Belediye Başkan Yrd. Kırıstyu Deliivanov, İvaylovgrad Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Mümin ve BG Proje Koordinatörü Violeta Nedyelkova katıldı.

Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplantı Salonu’ndaki toplantıda konuşan Proje Koordinatörü Tahir Demirel; “Keşan ve İvaylovgrad Belediyesi Lamba köyünde turizm ve rekreasyon bölgeleri oluşturarak doğal, kültürel ve turistik alanlara erişim koşullarının iyileştirilmesi” isimli 24 ay süren 490.774, 34 Euro bütçeli projesinde Keşan ve İvaylovgrad Sınırötesi bölgelerinin turist çekiciliğini arttırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Bu kapsamda Keşan Belediyesi ve Bulgaristan Haskovo ilinde bulunan İvaylovgrad Belediyesi arasında ortaklık sağlandığını anımsatan Demirel, gerçekleşen faaliyetlerin özetledi. Türkiye ve Bulgaristan’da gerçekleştirilmiş olan faaliyetler ile sınırötesi bölgeye, turizm alanında sağlayacağı olumlu etkiler hakkında bilgilerin de aktarıldığı program kapsamında gerçekleştirilen Promosyon Turu ile Keşan ve İvaylovgrad Bölgelerinin popülerleştirilmesi hedeflendiği belirtildi.

Promosyon Turu ile birlikte Keşan’da proje kapsamında oluşturulan Macera Parkı alanı ile Keşan Kent Müzesi ve Geri Dönüşüm Parkı da ziyaret edildi. Bulgar heyeti ziyaret edilen parklara hayran kalırken, restorasyonu süren Kent Müzesi çalışmalarını beğeniyle karşıladı.