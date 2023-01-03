5 milyonu aşkın kişi 'ehliyet özellikli' yükletti

Türkiye’de ‘ehliyet özellikli kimlik kartı’ sahibi sayısı 5 milyon 208 bin 331’e ulaştı.

ANKARA (İGFA)- İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, üzerinde ayrıca sürücü belgesi taşımak istemeyen 2 milyon 553 bin 327 kişinin 2022 yılında sürücü belgelerini T.C. Kimlik Kartı’na yüklettiğini duyurdu.

“Hayat kimliğinle kolay” sloganlı proje kapsamında böylelikle ehliyet özelliği yüklenmiş çipli kimlik kartı kullananların sayısının Türkiye genelinde 5 milyon 208 bin 331’e yükseldiği kaydedildi.

Resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce bugüne kadar toplamda 68 il, 775 İlçe Nüfus Müdürlüğü de yenilendi. “Konsept Nüfus Müdürlüğü” projesi kapsamında, geçen yıl 344 nüfus müdürlüğünün yenileme çalışmaları tamamlandı.

Nüfus Dijital Arşiv Projesi kapsamında ise, 2022 yılında 36 milyon 460 bin 297, toplamda ise 468 milyon 420 bin 923 belge taranarak elektronik ortama aktarıldığı kaydedildi.

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