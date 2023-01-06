4811 sayılı kanunu içeren vergi affı hayata geçirilmeli!

İSTANBUL (İGFA) – Son 20 yılda 6 adet matrah ve vergi artırımı düzenlemesi çıktığını belirten araştırmacı yazar Hüseyin Demir, 2003 yılında hayata geçen 4811 sayılı kanunu içeren vergi ve matrah düzenlemesi haricinde yargının yükünü azaltan, ticaretin önünü açan başka bir düzenleme yapılmadığını vurguladı.

Çıkarılan 5811 Sayılı Kanun, 6111 Sayılı kanun, 6736 Sayılı Kanun, 7143 Sayılı kanun en son 7326 Sayılı kanunların içeriği şirketlerin ve yöneticilerinin haksız yere mahkeme kapılarına gitmelerine ve alınan cezaların bertaraf olmasına derman olmadığını ifade eden Demir, “Ticaretin önünü açmak, şirketleri haksız yere uğraştıran ve haksız cezalar almaları neden olan nedenleri ortadan kaldırmak, yargının yükünü azalmak için 4811 sayılı kanunu içeren vergi affı ve matrah düzenlemesi ivedilikle hayata geçirilmelidir. Şirketlerin haksızlığı uğramasına neden olan yasal düzenlemeler gözden geçirilmeli ve gerekli yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.