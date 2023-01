4 milyon paket yemek gariban sofralarında

MERSİN (İGFA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde Büyükşehir, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların zor zamanlarında daima yanında oluyor. Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinde yaşayan yoksulluk, engellilik, yaşlılık veya sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan ve ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen vatandaşlara, haftanın 5 günü tek öğün olmak üzere ücretsiz yemek hizmeti veriliyor.

Merkez Aşhane’de 1163 haneye haftalık 2 bin 656 kişilik, Tarsus Aşhane’de ise 320 haneye haftalık 502 kişilik yemek çıkarılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin, bugüne kadar Mahalle Mutfakları’ndan verilenler de dahil olmak üzere, vatandaşlara ulaştırdığı yemek sayısı 4 milyon paketi aştı.

Dabak: “Vatandaşlarımıza bugüne kadar 4 milyon paketin üstünde yemek ulaştırdık”

Büyükşehir Belediyesi olarak, çeşitli sebeplerden dolayı evde yemek yapamayacak durumda olan vatandaşları tespit edip, onlara hafta içi her gün saat 11 ile 15 arasında ücretsiz yemek servisi yaptıklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmet Uzmanı Mustafa Gönen Dabak, “Bu hizmetten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, Alo 185 veya TEKSİN üzerinden başvuru yapabilirler. Hafta içi her gün doyurucu porsiyonlarda yemeklerimiz, saat 11 ile 15 arasında vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Mahalle Mutfakları’nda verilen yemeklerle birlikte, bugüne kadar vatandaşlarımıza ulaştırdığımız yemek paketi sayısı 4 milyonu geçti. Bundan sonraki süreçte de, gıda ve diğer sosyal yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

“Ben yemeklerime et koyamıyorum, Büyükşehir’in verdiği yemeklerin ise tamamı etli”

Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Rahime Erdoğan, Büyükşehir’in yemek hizmetinden çok memnun olduğunu söyleyerek, “Memnunuz, Allah razı olsun. Yemek yapamıyorum, bir oğlum var o da mağdur. Allah verenlerin hayrını kabul etsin. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Yemekler güzel. Benim yaptığım yemeklerden hiç farkı yok, daha da güzel. Ben et koyamıyorum, onlar her yemeğe et koyuyor, daha ne isteriz” diye konuştu.

“Evde yaptığımız yemekler gibi lezzetli”

Zeynep Barbaros, Büyükşehir’in yemek hizmetinden yararlanmadan önce torunlarının alışveriş yaptığını, kendisinin de güçlükle yemek yapabildiğini anlatarak, “Allah razı olun, işiniz gücünüz rast gitsin. Şimdi rahatız” ifadelerine yer verdi.

Türkan Üzülmez, Büyükşehir’in yemeklerinin kendi yaptığı yemekler gibi olduğunu belirterek, “Çok güzel, ellerinize sağlık. Lezzeti de güzel, çok teşekkür ederim” dedi. Eşi Durmuş Üzülmez ise, “Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetinden çok memnunum. Her gün yemeğimizi saat 12’de getiriyorlar. Hanımın yemekleri gibi iyi” diye konuştu.