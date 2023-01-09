39 yıllık çile sona erdi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 39 yıl önce açılan Gerce, Ortaköy, Aydınlık Mahallesi grup yolu beton yola ile buluşturuldu.

ORDU (İGFA) – Ordu Büyükşehir Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra beton yol çalışmalarıyla da yolları modern bir yapıya kavuşturuyor. Bu kapsamda Altınordu ilçesine bağlı Gerce, Ortaköy, Aydınlık Mahallesi’nde bulunan toplamda 5 bin 300 km’lik yolda yapılan beton yol çalışması tamamlandı. Mahalleliler uzun yılların ardından beton yol konforuna kavuştu.

Grup yolunun Gerce etabında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, vatandaş ve muhtarlarla bir araya geldi.

“SEVİNÇTEN UYUYAMADIK”

Uzun yıllardır bekledikleri yol hasretinin son bulduğunu ve toz, topraktan kurtulduklarını ifade eden Gerceli vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ettiler.

Gerceli vatandaşlar şöyle konuştular:

“Gerceliler olarak çok büyük bir dertten kurtulduk. Toz topraktan kurtulduk. Kışın burada dizlerimize kadar çamur oluyorduk. Yazın da toz oluyordu, evimizin pencereleri tozdan görünmüyordu. Bu yol çok güzel oldu. Sevinçten uyuyamaz olduk. Çok memnun olduk. Mahallemiz resmen şehre döndü. Allah başkanımızdan razı olsun.”

Kaynak