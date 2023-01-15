39 ülkenin ticari ateşelikleri Türkiye’de ağırlanacak

İSTANBUL (İGFA) – Ticaret Bakanlığının belirlediği hedef ülkeler ve öncelikli ülkeler kapsamında çalışmalar yürüten Ambiyans Fuarcılık; başta Avrupa, Afrika, Asya, Uzak Doğu, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere 39 ülkenin Ticaret Ataşeliklerini ve profesyonel acentelerini 2 – 5 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (İFM)’nde gerçekleştireceği Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı’nda ağırlayacak.

Fuar, Dünya’nın dört bir yanından profesyonel satın alma yetkilileri ile kanaat önderlerinin ziyaret edeceği “İhracat Platformu ve Merkezi” oluşturmayı hedefliyor.

Fuar boyunca toplamda yurtdışından 100 ülkeden 5 bine yakın satın almacı ve sektör temsilcisi bekleniyor.

Ambiyans Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Tıraş, fuarın ihracat odaklı olduğu için dünyada ev, mutfak ve yaşam ürünlerini üreten ve bu ürünlere ihtiyaç duyan pazarların hedefinde olduğunu belirterek, “Ambiyans Fuarcılık olarak yurt dışından hedef pazarda yer alan firmaların fuara katılarak Türk üreticileri ve markaları ile iş birlikleri oluşturmasına zemin hazırlıyoruz. Bunun için başta Avrupa, Afrika, Asya, Uzak Doğu, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere 39 ülkenin Ticari Ataşelikleriyle bire bir görüşmeler gerçekleştirdik ve bu görüşmeler sonucunda da Dünya’nın dört bir yanındaki kanaat önderlerini bir araya getirdik” dedi.