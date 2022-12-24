30 Ağustos İş Merkezi inşaatı sürüyor

KÜTAHYA (İGFA) – Kütahya’ya değer katacak ve geleceğe emin adımlarla götürecek projelerden birisi olan 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatındaki hummalı çalışmalar devam ediyor. 300’e yakın fore kazığın çakıldığı inşaat alanında hafriyat işlemi için çalışmalar sürüyor. Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılında açılması hedeflenen 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı tamamlandığında hem şehrin önemli bir ihtiyacını karşılayacak hem de şehre değer katacak.

Projenin tamamlanmasıyla Ulu Cami İş Merkezi’nde bulunan esnaflar mağdur edilmeden 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’na taşınacak. Ulu Cami İş Merkezi ise yıkılarak, ecdat yadigarı Ulu Cami ortaya çıkarılacak ve yeşil bir alanla dünyaya açılacak.