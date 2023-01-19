23 kişiye ‘Hudut’ müdahalesi – İGF HABER

ANKARA (İGFA) – Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’dan zorla gönderilmeye çalışan 22 kişi ile Irak’tan Türkiye’ye sızmaya çalışan 1 kişinin hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.
Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her iki olayda yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK terör örgütüne mensup olduğunun belirlendiğini duyurdu.
Açıklamada, “Yunanistan’dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca Irak’tan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahsın PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.
1⃣Yunanistan’dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/DF93PKX9VM
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2023
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