2023 yılında tek kişilik seyahatler artacak

İSTANBUL (İGFA) – Pandemiyle başlayan öze dönüş ve kendini gerçekleştirme yolculuğunda her birey yaşamın değerinin ve sevdiklerinin iyice farkınavardığı için seyahat tercihleri ve tatil konseptleri de farklılaşmaya başladı.

Bu yılın popülerleşecek seyahat trendleri ortaya çıktı.

Enuygun tarafından derlenen habere göre, bu yılın yükselecek seyahat trendleri şöyle oldu.

TELEFON YOK, İNTERNET YOK: ÇEVRİM DIŞI SEYAHATLER

Çoğunluğumuz yoğun çalıştığımız için telefonlarımızı elimizden düşürmüyoruz ve maillerimize cevap veriyor, zaman zaman işimizle ilgili kişilerle konuşuyoruz. Bu süreç genel olarak yıllık izinlerimizde çıktığımız tatillerimizde de devam ediyor. 2023’ün yükselen ilk seyahat trendi çevrim dışı seyahat anlayışı ise tatile çıkan kişilere işlerinden bir süre uzaklaşma ve telefonlarından, maillerinden uzak şekilde dinlenme fırsatı sunuyor.

DEDE, BABAANNE, ANNEANNE TATİLE DAHİL: ÇOK KUŞAKLI SEYAHATLER

Pandemiyle birlikte özellikle büyüklerimizden ayrı kalmamız gereken dönemlerde çekirdek ailemiz başta olmak üzere sevdiklerimizin değerini daha çok anladık. Yılın yükselen seyahat trendi çok kuşaklı seyahatler de tam da akrabalarının değerini fark eden kişilere göre. Bu seyahat trendinde anneanneler, dedeler, anneler, babalar ve torunlar birlikte tatile çıkacak.

BİR DİLEK TUT: WİSHLİST SEYAHATLERİ

Türkçe’ye dilek listesi veya istek listesi olarak çevrilebilecek “wishlist” kelimesi, kişilerin hayatları boyunca yapmayı diledikleri, gerçekleştirmek istedikleri şeyleri simgeliyor. Bu yılın yükselen trendlerinden Wishlist seyahatleri, örneğin dilek listesinde Paris’e gitmek olan birinin tüm imkanlarını seferber ederek Paris’e doğru yola çıkmasını içeriyor. Söz konusu trendin yükselmesinde pandeminin etkisi de oldukça büyük.

İŞTEN KOPAMAYANLAR, TATİLE DOYAMAYANLARA ÖZEL TREND: BLEİSURE

İngilizce’de iş anlamına gelen businessve serbest zaman anlamına gelen leisurebir araya gelirse ne olur? Tabii ki de 2023’ün popülerleşecek seyahat trendlerinden Bleisure olur. Bu kavram, iş için seyahat edilen destinasyonda boş zamanlarda iyi vakit geçirmeyi ve mümkünse seyahati birkaç gün uzatmayı içeriyor. İş için gidilen seyahatlerin keyifli tatillere dönüştürüldüğü Bleisure, 2023 yılının en popüler seyahat trendlerinden biri olacak.

RUH VE BEDENİN SAĞLIĞI İÇİN: ŞİFA DOLU TATİLLER

Geçmişte tatil denince akla lüks bir otelde bol bol dinlenmek gelirdi. Şimdi ise tatil süresince daha sağlıklı alışkanlıklar edinip detoksla vücudu ve bedeni arındırmak yükselecek trendler arasında yer alıyor. Bu yıl itibarıyla şifa dolu tatil trendi kapsamında yoga kamplarına, şifa inzivalarına ve detoks otellerine talep artacak.

YENİDEN BAŞLAMAK İÇİN GEÇMİŞE DÖNMEK: NOSTALJİK SEYAHATLER

Bazen geçmişi özlüyorsanız emin olun ki yalnız değilsiniz. Çoğu kişi geçmişi özlüyor ve geçmişine doğru bir yolculuğa çıkmak istiyor. 2023’ün yükselen trendlerinden nostaljik seyahatler de eskiyi özleyenlerin favorisi olacak. Bu trende göre örneğin geçmişinde Bodrum’da yazlıkta kalmaya alışkın kişiler bu yıl Bodrum’daki bir oteli tercih ederek çocukluklarına dönecek. Siz de geçmişinizi özlüyorsanız geçmişte tatil yaptığınız yere bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz.

PATİLİ DOSTUNDAN AYRILMAK İSTEMEYENLER İÇİN: EVCİL HAYVANLA SEYAHAT

Evcil hayvanı olan kişiler için her patilidost, evin ayrılmaz bir bireyidir. Bu nedenle patili dostu olan kişiler tatil planı yaparken onlardan ayrı kalmak istemezler. Tam da bu nedenle evcil hayvan kabul eden oteller günden güne artış gösteriyor. Bu konseptte hizmet veren oteller2023 seyahatleri için şimdiden oldukça fazla talep görüyor.