2023 açılış senesi olacak – İGF HABER

TRABZON (İGFA) – Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daha yaşanılabilir bir Trabzon için söz verdiği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. “Trabzon’u renklerini koruyarak geliştireceğiz” sloganıyla göreve başlayan Başkan Zorluoğlu, bu doğrultuda projelerini birbiri ardına hayata geçiriyor. Şehirde eksikliği hissedilen büyük projelere imza atan Zorluoğlu, kültür sanat etkinliklerine de özel önem veriyor.

2022 YILINDA HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER

Büyükşehir Belediyesi, bitimine sayılı günler kalan 2022 yılında önemli projelere imza attı. Maraş Caddesi’nin Yayalaştırılması, Yalıncak Sahil Düzenlemesi, Şehit Burak Gençcelep Kütüphanesi, Çocuk Trafik Eğitim Pisti, Harp Malulü Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yaşam Merkezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi bağlantı yolu, Avni Aker Millet Bahçesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi, Gasilhane, ÇukurçayırParkı, sporcu otobüs durakları ve aydınlatma çalışmaları 2022 yılında hayata geçirildi.

ALTYAPIYA NEŞTER VURULDU

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon tarihinin en büyük altyapı projesi başlatıldı. Geçici çözümler sunmak yerine, şehrin altyapı sorununa neşter vuran Başkan Zorluoğlu, “Bu büyük çalışmayı 2020 yılı içerisinde başlatmıştık. Bu proje kapsamında şehir merkezimizde şu ana kadar 300 kilometrenin üzerinde içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve beraberinde telekomünikasyon ile doğal gaz hattı imalatı gerçekleştirdik. 63 bin vatandaşımıza yeni hattan su vermeye başladık. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.

“BU SENE YOL SENESİ” HEDEFİ TUTTURULDU

Büyükşehir Belediyesi tüm bu projelerin yanında 2022’de “Bu Sene Yol Senesi” sloganı doğrultusunda çalışma yürüttü ve tüm ilçelerde üstyapı çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerde çok önemli asfalt ve beton çalışmaları yaptıklarını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Havaların iyi gitmesi halinde 2022 programımızı kırsal alanda da büyük oranda tamamlamak üzereyiz” şeklinde konuştu.

2023’TE ÖNEMLİ PROJELERİN AÇILIŞI YAPILACAK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2023 senesini de açılış senesi ilan etti. Açıklandığında her kesim tarafından beğeni kazanan projelerin açılışları birbiri ardına yapılacak. Bölgede örneği olmayan Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi, Trabzon’a yakışacak Şehirlerarası Otobüs Terminali, Trabzon’u denizle buluşturacak Ganita-Faroz Sahil Düzenlemesi, çocukların ve gençlerin icat çıkarmasını sağlayacak Planetaryum ve Bilim Merkezi, tarihi dokusu korunarak yeniden inşa edilen Kadınlar Hali, şehrin otopark ihtiyacına çözüm olacak İskenderpaşa Otoparkı ve Çömlekçi Kentsel Dönüşüm projelerinin açılışı gerçekleştirilecek. Yine TİSKİ tarafından yapılan Esiroğlu HES Projesi, Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisleri ve Ana İsale Hattı, Of İçme Suyu ve Paket Arıtma Tesisi, Şalpazarı Beşikdüzü Grup İçme Suyunun hizmete alınması ve Arsin İçme Suyu ve Arıtma Tesisinin açılışı yapılacak. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmaların birçoğunun 2023 yılında açılışını yapacaklarını belirten Başkan Zorluoğlu, “Bir taraftan açılış tarihlerini belirlerken, diğer taraftan da yeni çalışmalarımızı planlıyoruz. Trabzon’da eksikliği hissedilen projeleri kısa zamanda hayata geçirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Her şey Trabzon için. Projelerimiz şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.