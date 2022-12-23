122 bin 837 taşıt daha trafiğe girdi

ANKARA (İGFA) – Motorlu Kara Taşıtları’na ilişkin Kasım ayı istatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlandı.

Buna göre Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1’ini otomobil, yüzde 30,2’sini motosiklet, yüzde 14,4’ünü kamyonet, yüzde 6,4’ünü traktör, yüzde 2,9’unu kamyon, yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 20,0 arttı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 56,5, otomobilde yüzde 26,5, kamyonda yüzde19,8, motosiklette yüzde 17,9, traktörde yüzde 15,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 14,9, otobüste yüzde 8,6 ve kamyonette yüzde 7,8 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 arttı, Kasım ayı sonu itibarıyla 26 milyon 349 bin 156 oldu

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,9’unu otomobil, yüzde 16,2’sini kamyonet, yüzde 15,5’ini motosiklet, yüzde 7,9’unu traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 868 bin 1 adet taşıtın devri yapıldı. Kasım ayında 55 bin 442 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 132 bin 739 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 4,2 artarak 1 milyon 132 bin 739 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,0 azalarak 32 bin 118 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 100 bin 621 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,2’si benzin yakıtlıdır.

Ocak-Kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin 203 bin 400’ü beyaz renklidir