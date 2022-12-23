1 yıl boyunca çevre için çalıştılar

ESKİŞEHİR (İGFA) – Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan ekipler, gerçekleştirdikleri çalışmalar ile doğanın korunmasını sağlamaya devam ediyor. Giderek artan yapılaşma sebebiyle en büyük problemlerden birini inşaat ve yıkıntı atıkları oluştururken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kurduğu Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi ile kentte oluşan hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının takibini sağlıyor. 2022 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 314 bin 322 ton hafriyat toprağı madencilik faaliyetleri sonucu vasfını yitirmiş alanların rehabilitasyonunda, 320 bin 997 ton bitkisel toprak ise park, bahçe ve rekreasyon alanlarında değerlendirildi. 59.319 ton inşaat ve yıkıntı atığının ise geri kazanılmak için İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisine kabulü yapıldı.

İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisinde yıl boyunca inşaat ve yıkıntı atıklarından yaklaşık 150 bin ton geri kazanılmış malzeme elde edildi. Geri kazanılmış bu malzemeler belediyenin yol, otopark, yeşil alanlardaki sert zemin çalışmaları ve kanalizasyon çalışmalarında kullanıldı. Ayrıca Eskişehir’deki yeni yapılan inşaatların temel dolgularında kullanılan geri kazanılmış malzemelerle hem çevresel kirliliğin önüne geçiliyor hem de doğal kaynaklar korunmuş oluyor. Hafriyat konusundaki çalışmaların bir diğer alanını ise kaçak dökümler ile mücadele oluşturuyor. Ekipler bu kapsamda yıl boyunca 105 adet hafriyat denetimi ve kontrolü yaparak yaklaşık 110.000 TL cezai işlem uyguladı. Eskişehir genelinde tespiti yapılan 6068 ton kaçak dökülen hafriyat atıkları, alanlardan temizlenerek Büyükşehir Belediyesi tesislerinde bertaraf edildi. 2022 yılında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Çevre Denetim ekibi tarafından 14 ilçemizde denetimler yapıldı. Eskişehirlilerin ve şehrimize gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği restoran, kafe ve gıda satışı yapan 213 işyerinde atık yağ denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde bitkisel atık yağ sözleşmesi olmayan işletmelere bitkisel atık yağları toplayan firmalar ile sözleşme yapmaları ve atık yağlarını lisanslı firmalara vermeleri yönünde uyarılarda bulunularak gerekli bilgilendirilmeler yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi yetkilileri, evsel atık, tıbbi atık ve atık pillerin toplanması, bertaraf edilmesi konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, “2017 yılında hizmete açtığımız Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesislerinde 2022 yılında mekanik ayrıştırmayla kazanılan ambalaj atığı miktarı 2.370 ton olmuştur. Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesislerine 2022 yılında gelen 240.071 ton evsel atık bertaraf edilmiş olup; tesislerde 51.303 MWh elektrik enerjisi üretilmiştir. Tesisimiz tam kapasite çalıştığında 95.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilmektedir. Şehrimiz de oluşan yaklaşık günlük 4 ton tıbbi atık uygun koşullar altında bertaraf edilmektedir. 2022 yılı içerisinde 1.150 ton tıbbi atık toplanarak tesisimizde sterilize edilmiştir. Şehrimizde oluşan atık pillerin toplanması ve bertarafının sağlanması için Taşınabilir Atık Pil Üreticileri Derneği, 14 İlçe Belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyemiz arasında üçlü protokol yapılmıştır. Bu protokol çerçevesinde Tepebaşı, Odunpazarı ve diğer 12 kırsal ilçelerimizde bulunan okullara atık pil kutuları yerleştirilirmiş olup; en çok atık pil toplayan üçer okula ödül verilmektedir. 2022 yılında Eskişehir ili genelinde 9.500 kg atık pil toplanmıştır. Sıfır Atık Yönetmeliği’ne göre belediye birimlerine 25 adet geri kazanılabilir atık toplama ünitesi yerleştirilmiştir. Doğanın dengesinin bozulması sebebiyle yaşadığımız küresel iklim krizinin önüne geçmek için ise yenilenebilir enerji alanında çalışmalarımız devam ediyor. Mülkiyeti belediyemize ait Gülpınar mahallesinde bulunan ve tarım için uygun olmayan alana 999 KW gücünde Güneş Enerji Santrali kurulmuştur. Ayrıca Gülpınar mahallesine yapılması planlanan, 714 kWh kurulu güce sahip Lisanssız Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali (GES) için ilgili kurumlara başvurular yapılmıştır. Önümüzdeki yıllarda belediyemize ait alanlarda Güneş Enerjisi Santrallerinin kurulması için çalışmalar devam etmektedir. Yıl içinde 21 adet Çevresel Etki Değerlendirme Raporu incelenerek görüş bildirilmiştir. Bu yıl içerisinde olumsuz görüş verilen 2 proje için de hukuki süreç başlatılmıştır. Ayrıca, geçtiğimiz yıllarda ÇED Olumlu kararının iptali için açtığımız 2 dava da bu yıl içinde kazanılmıştır. Her yıl farklı bir temada ‘Tek Bir Dünya’ sloganıyla kutlanan Dünya Çevre Günü, 2022 yılında ise sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz, daha yeşil yaşam vurgusuyla belediyemizin Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda düzenlediği Çevre Şenliği ile kutlandı. Doğanın korunması, daha temiz, daha yeşil ve sürdürülebilir çevrenin oluşturulması ile iklim değişikliğine karşı mücadele konularında bilincinin geliştirilmesi amacıyla çocukların ve yetişkinlerin katıldığı 20’den fazla atölye çalışması yapıldı. Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığınca düzenlenen, çevre bilincine sahip, çevreye duyarlı, örnek birer çevre dostu çocuklar geliştirilmesine yönelik, Alpu, Günyüzü, Beylikova, Çifteler, Sivrihisar, İnönü, Seyitgazi, Mahmudiye, Mihalıççık, Han, Sarıcakaya, Mihalgazi, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerimizdeki okullarda Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin alınarak, çevre eğitimleri düzenlenmektedir. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 34 adet okulumuza çevre konularında eğitim planlanmış olup, 9 okulumuzda toplam 382 öğrencimize eğitim verilmiş ve planlanan eğitim programına göre çevre eğitimlerimiz devam etmektedir. Şehrimizin atıklarını, bütünüyle doğaya ve ekonomiye yeniden kazandırmak, atıkların çevreye olan zararlarını en aza indirmek amacıyla, proje çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan, 2017 yılında faaliyete geçen Entegre Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisimize, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı içinde 3 okulumuz ziyarette bulunmuş ve 75 öğrencimize eğitim verilmiştir.” dediler.

Eskişehir’in doğasının korunması için tüm görevlerini yerine getirdiklerini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen de yaptığı açıklamada, “Belediyemiz şehrimizin doğasını korumak için geçtiğimiz yıllarda açılması planlanan termik santralin yapılmasını durdurmak için taraf oldu. Başvurduğumuz mahkemeleri kazandık ve kentimize yapılacak bu kötülüğü durdurabildik. Bu yıl da başta kömür ocağı olmak üzere maden ve maden sahası genişletilmesi, Alpu Ovası’nın en verimli bölgesine yapılmak istenen projelere karşı hukuki mücadelemizi verdik ve haklılığımız hukukun verdiği kararlarla da bir kez daha ortaya çıktı. Bizler yerel yönetimler olarak şehrimizin doğasını korumaya dün ve bugün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz. Eskişehir’in havası, suyu ve toprağını gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde bırakmak gibi bir görevimiz var. Eskişehir kıymetlidir, en çok da havası, suyu ve toprağı…” diye konuştu.